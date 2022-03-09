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Федор Смолов после перехода в «Динамо» признался, что Сандро Шварц его удивил

Виктория Кравченко

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением о главном тренере московского клуба Сандро Шварце.

«Не ожидал и скажу больше — удивил, приятно удивил. По трансляциям было видно, что он эмоционален в крайней степени. Но когда приехал на сборы и приступил к тренировкам, то убедился, с какой страстью он относится к работе и к футболу. Сандро — открытый человек, очень доброжелательный, коммуникабельный», — цитирует Смолова пресс-служба бело-голубых.

Футболист перешел в «Динамо» в январе 2022 года. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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