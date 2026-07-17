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Защитник «Зенита» Дивеев назвал двух самых опасных игроков в составе «Спартака» перед Суперкубком России

Сергей Филин

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев назвал двух игроков «Спартака», которых нужно удержать для победы в Суперкубке России.

«Как защитник скажу: это Угальде и Барко, который хорош на мяче, хорошая проникающая передача, вскрывает. Нужно будет от него ждать передачи. А именно для меня, как для защитника это, конечно, Угальде. Нужно смотреть за спину, не давать ему играть на открытом мяче. Поэтому, наверное, назову его», — приводит слова Дивеева пресс-служба «Зенита».

Матч пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Наиль Умяров и&nbsp;Вильмар Барриос в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Зенит» и «Спартак» уже играли в Суперкубке четыре года назад. Петербуржцы не пожалели красно-белых

Источник: ФК «Зенит»
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Игорь Дивеев
Манфред Угальде
Эсекьель Барко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
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