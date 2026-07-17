«Зенит» поздравил Ду Кейроса с рождением дочери

У полузащитника «Зенита» Ду Кейроса и его возлюбленной Магды родилась дочь, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Ребенок появился на свет 15 июля. Девочку назвали Жади.

«Сине-бело-голубые поздравляют Ду Кейроса и Магду и желают молодым родителям и маленькой Жади отличного самочувствия и превосходного настроения», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

За «Зенит» Ду Кейрос выступает с 2023 года. На его счету один гол в 16 матчах за сине-бело-голубых. В 2024-м бразилец также играл на правах аренды за «Гремио», а в 2025-м — за «Спорт Ресифи». В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Оренбург», забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи в 29 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 1,50 миллиона евро.