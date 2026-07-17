«Родина» сыграла вничью с сербским «Пролетер 023» на сборе в Белграде

«Родина» сыграла вничью с сербским клубом «Пролетер 023» в товарищеском матче. Встреча прошла на тренировочном сборе в Белграде и завершилась со счетом 0:0.

«Родина» завершит сборы в Сербии матчем с «Маккаби» из города Петах-Тиква.

В первом туре сезона-2026/27 РПЛ «Родина» проведет выездной матч со «Спартаком» 25 июля. Для «Родины» это будет первый в клубной истории матч в высшем российском дивизионе.