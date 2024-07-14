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Защитник «Зенита» Чистяков заявил, что готов конкурировать за место в старте

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Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что готов конкурировать за место в стартовом составе петербургского клуба.

— На вас рассчитывают в «Зените»? Был ли разговор с руководством на эту тему?

— Нет, разговора не было. Сейчас я футболист «Зенита» и готов к работе. Время покажет, что будет дальше, — ответил Чистяков.

— В команде много центральных защитников. Готовы ли вы к конкуренции?

— Конечно, я к ней всегда готов, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Чистяков выступал за «Сочи» на правах аренды. Контракт 30-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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