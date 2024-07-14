Защитник «Зенита» Чистяков заявил, что готов конкурировать за место в старте

Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что готов конкурировать за место в стартовом составе петербургского клуба.

— На вас рассчитывают в «Зените»? Был ли разговор с руководством на эту тему?

— Нет, разговора не было. Сейчас я футболист «Зенита» и готов к работе. Время покажет, что будет дальше, — ответил Чистяков.

— В команде много центральных защитников. Готовы ли вы к конкуренции?

— Конечно, я к ней всегда готов, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Чистяков выступал за «Сочи» на правах аренды. Контракт 30-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года.