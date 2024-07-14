Чистяков: «Уверен, у новичков «Зенита» большое будущее в клубе»
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением о том, что сине-бело-голубых называют главными фаворитами сезона-2024/25.
«Болельщики уже привыкли к тому, что «Зенит» — топ-команда, которая доказывает это на протяжении шести лет. Будет тяжело в новом сезоне. Все команды продолжат укомплектовываться. Простого пути не будет, но мы уверены в своих силах», — цитирует Чистякова «РБ Спорт».
Также он рассказал, как новички петербуржцев адаптируются в команде.
«Вы вчера сами видели, какой уровень продемонстрировал Глушенков в Суперкубке. Ребятам еще нужно влиться до конца в коллектив. Уверен, у них большое будущее в «Зените», — добавил футболист.
13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) и в пятый раз подряд стал обладателем Суперкубка России.
Источник: РБ Спорт
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
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|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
|0
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14
|Химки
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|0
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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