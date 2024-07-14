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Чистяков: «Уверен, у новичков «Зенита» большое будущее в клубе»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением о том, что сине-бело-голубых называют главными фаворитами сезона-2024/25.

«Болельщики уже привыкли к тому, что «Зенит» — топ-команда, которая доказывает это на протяжении шести лет. Будет тяжело в новом сезоне. Все команды продолжат укомплектовываться. Простого пути не будет, но мы уверены в своих силах», — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

Также он рассказал, как новички петербуржцев адаптируются в команде.

«Вы вчера сами видели, какой уровень продемонстрировал Глушенков в Суперкубке. Ребятам еще нужно влиться до конца в коллектив. Уверен, у них большое будущее в «Зените», — добавил футболист.

13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) и в пятый раз подряд стал обладателем Суперкубка России.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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