Защитник «Зенита» Чистяков обманул арбитров в матче с «Ахматом»: пенальти назначен ошибочно

На 62-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» арбитр Виталий Мешков не назначил пенальти в ворота гостей, но в его действия вмешались видеоассистенты Павел Кукуян и Дмитрий Мосякин. Они провели проверку и предложили судье самому посмотреть видеозапись. Рефери так и поступил, после чего указал на 11-метровую отметку. А зря.

В том эпизоде Дмитрий Чистяков «дорисовал» фол со стороны Александра Пуцко, сумев убедить судей, что защитник гостей нарушил правила. Да, Пуцко положил руку на плечо соперника, но и только. Он не задержал Чистякова, не толкнул его и не ударил. По правилам игры, задержкой считаются такие действия, которые препятствуют движению соперника. В той ситуации в штрафной площади сине-бело-голубых такого не случилось: зенитовец упал по собственному желанию.

(Александр Бобров)

13 марта. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ахмат» — 4:0.

13 марта. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ахмат» — 4:0.

13 марта. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ахмат» — 4:0.