«Зенит» — «Ахмат»: Мостовой забил гол после выхода на замену
Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой отметился голом во втором тайме матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он довел преимущество хозяев до разгромного — 4:0.
«Зенит» убежал в быструю контратаку, и Мостовой завершил эпизод точным ударом в угол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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