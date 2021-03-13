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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» — «Ахмат»: Мостовой забил гол после выхода на замену

18:10
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой отметился голом во втором тайме матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он довел преимущество хозяев до разгромного — 4:0.

«Зенит» убежал в быструю контратаку, и Мостовой завершил эпизод точным ударом в угол.

Зенит — Ахмат

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