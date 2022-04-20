Защитник Юлдошев подписал новый контракт с «Нижним Новгородом»
«Нижний Новгород» заключил новый контракт с защитником Иброгимхалилом Юлдошевым.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три года.
Юлдошев в текущем сезоне РПЛ сыграл за команду 17 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.
Защитник перешел в «Нижний Новгород» в августе 2021 года из узбекского «Пахтакора».
Нижегородская команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 25 матчах.
Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/81936/
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