Защитник Юлдошев подписал новый контракт с «Нижним Новгородом»

«Нижний Новгород» заключил новый контракт с защитником Иброгимхалилом Юлдошевым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три года.

Юлдошев в текущем сезоне РПЛ сыграл за команду 17 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Защитник перешел в «Нижний Новгород» в августе 2021 года из узбекского «Пахтакора».

Нижегородская команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 25 матчах.