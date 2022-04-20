В «Уфе» отреагировали на обвинения в покупке военных билетов для футболистов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался о задержании Фарита Самигуллина. Сообщается, что Самигуллин помогал делать военные билеты спортсменам. Среди его клиентов могли быть несколько хоккеистов и футболистов из структур ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев».

«Нет, у нас таких игроков нет. Это точно! И никто никуда не обращался ни к ГАИ, ни к кому-то еще», — скзаал Газизов «СЭ»

17 апреля Самигуллину избрали меру пресечения по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» — следующие два месяца он проведет под арестом.