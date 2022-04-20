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Сегодня, 12:02

В «Уфе» отреагировали на обвинения в покупке военных билетов для футболистов

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамиль Газзизов.
Фото ФК &quot;Уфа&quot;

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался о задержании Фарита Самигуллина. Сообщается, что Самигуллин помогал делать военные билеты спортсменам. Среди его клиентов могли быть несколько хоккеистов и футболистов из структур ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев».

«Нет, у нас таких игроков нет. Это точно! И никто никуда не обращался ни к ГАИ, ни к кому-то еще», — скзаал Газизов «СЭ»

17 апреля Самигуллину избрали меру пресечения по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» — следующие два месяца он проведет под арестом.

ФК Уфа
ХК Салават Юлаев
Шамиль Газизов
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
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 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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