«Нижний Новгород» планирует предложить новый контракт полузащитнику Калинскому

Руководство «Нижнего Новгорода» планирует предложить новый годичный контракт полузащитнику Николаю Калинскому, сообщает Metaratings.ru.

Действующее соглашение с 28-летним игроком рассчитано до июня 2022 года.

Полузащитник является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне. На счету Калинского в текущем сезоне РПЛ 24 матча, шесть голов и две голевые передачи. Футболист выступает за клуб с января 2020 года.

«Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 25 матчах.