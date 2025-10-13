Вахания — о беспроигрышной серии «Ростова» в РПЛ: «Просто начало больше везти»

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал шестиматчевую беспроигрышную серию команды РПЛ.

«Если честно, ничего особенного не изменилось у нас по сравнению с началом сезона. Мы просто начали чемпионат с выездных игр с двумя очень сильными соперниками — московским «Динамо» (0:1) и «Зенитом» (1:2). Не получилось там зацепиться за очки, хотя в принципе могли хотя бы вничью сыграть. После этого попали в эмоциональную яму. Было тяжело, потому что неудачный старт давил. Потом в начале сентября съездили в сборную, и все как-то отвлеклись от чемпионата. После этого все поперло. Так что не могу сказать, что что-то поменялось у нас, — просто начало больше везти», — цитирует футболиста «Известия».

Команда не проигрывает в премьер-лиге с 30 августа. После 11 туров «Ростов» с 13 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.