Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

13 октября 2025, 14:12

Вахания — о беспроигрышной серии «Ростова» в РПЛ: «Просто начало больше везти»

Сергей Ярошенко

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал шестиматчевую беспроигрышную серию команды РПЛ.

«Если честно, ничего особенного не изменилось у нас по сравнению с началом сезона. Мы просто начали чемпионат с выездных игр с двумя очень сильными соперниками — московским «Динамо» (0:1) и «Зенитом» (1:2). Не получилось там зацепиться за очки, хотя в принципе могли хотя бы вничью сыграть. После этого попали в эмоциональную яму. Было тяжело, потому что неудачный старт давил. Потом в начале сентября съездили в сборную, и все как-то отвлеклись от чемпионата. После этого все поперло. Так что не могу сказать, что что-то поменялось у нас, — просто начало больше везти», — цитирует футболиста «Известия».

Команда не проигрывает в премьер-лиге с 30 августа. После 11 туров «Ростов» с 13 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Известия
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
В Москве началась церемония прощания с телеведущим Алексеем Пимановым
«Хочу закончить в Питтсбурге». Малкин: последняя надежда в плей-офф и будущее в «Пингвинз»
Голы в ворота Сафонова во Франции не считаются, россиянин обошел Шевалье по «сухарям». Что случилось в матче «Анже» - «ПСЖ»
Иран передал США новое предложение об открытии Ормузского пролива. Что пишут СМИ
«Спартак» победил «Пари НН» в гостевом матче 27-го тура РПЛ
Основателя горнопромышленной компании Антона Кима задержали в Шереметьево
Популярное видео
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре
Тороп — о голе Воробьева: «Драгоценный опыт, надо стараться исправляться»
ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»
ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»
Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В КДК РФС ответили на вопрос о дате рассмотрения дела «Химок»

Симонян рад, что ему присвоили звание Героя Труда
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 27 18 6 3 55-21 60
2
 Зенит 27 17 8 2 47-17 59
3
 Локомотив 27 13 10 4 51-35 49
4
 Спартак 27 14 6 7 44-36 48
5
 Балтика 26 11 13 2 37-16 46
6
 ЦСКА 27 13 6 8 38-28 45
7
 Рубин 27 10 9 8 25-26 39
8
 Динамо 27 10 8 9 46-37 38
9
 Ахмат 27 8 8 11 31-37 32
10
 Ростов 27 6 9 12 20-29 27
11
 Кр. Советов 27 6 8 13 29-47 26
12
 Оренбург 27 6 8 13 27-38 26
13
 Акрон 26 5 9 12 32-45 24
14
 Динамо Мх 27 5 9 13 17-34 24
15
 Пари НН 27 6 4 17 23-44 22
16
 Сочи 27 5 3 19 24-56 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 14:30 Ростов – Оренбург 0 : 1
25.04 17:00 Кр. Советов – Локомотив 2 : 0
25.04 19:30 Рубин – ЦСКА 0 : 0
26.04 14:00 Пари НН – Спартак 1 : 2
26.04 17:00 Краснодар – Динамо Мх 2 : 1
26.04 17:00 Динамо – Сочи 2 : 0
26.04 19:30 Зенит – Ахмат 2 : 0
27.04 20:00 Балтика – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 15
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Бителло
Бителло

Динамо

 7
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 23 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 25 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 25 1 2
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости