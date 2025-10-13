В КДК РФС ответили на вопрос о дате рассмотрения дела «Химок»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» сообщил, что комитет вызвал на заседание руководителей «Химок».

«Все люди, которые нам необходимы для проведения заседания, вызваны. Ожидаем, что 16 октября начнем рассмотрение всех вопросов и документов, начнем слушать все заинтересованные стороны по данному делу: как свидетелей, так и тех, кто руководил футбольным клубом», — сказал Григорьянц «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга в размере более 448 миллионов рублей.