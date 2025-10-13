В КДК РФС ответили на вопрос о дате рассмотрения дела «Химок»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» сообщил, что комитет вызвал на заседание руководителей «Химок».
«Все люди, которые нам необходимы для проведения заседания, вызваны. Ожидаем, что 16 октября начнем рассмотрение всех вопросов и документов, начнем слушать все заинтересованные стороны по данному делу: как свидетелей, так и тех, кто руководил футбольным клубом», — сказал Григорьянц «СЭ».
В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».
9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга в размере более 448 миллионов рублей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|27
|18
|6
|3
|55-21
|60
|
2
|Зенит
|27
|17
|8
|2
|47-17
|59
|
3
|Локомотив
|27
|13
|10
|4
|51-35
|49
|
4
|Спартак
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|
5
|Балтика
|26
|11
|13
|2
|37-16
|46
|
6
|ЦСКА
|27
|13
|6
|8
|38-28
|45
|
7
|Рубин
|27
|10
|9
|8
|25-26
|39
|
8
|Динамо
|27
|10
|8
|9
|46-37
|38
|
9
|Ахмат
|27
|8
|8
|11
|31-37
|32
|
10
|Ростов
|27
|6
|9
|12
|20-29
|27
|
11
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|29-47
|26
|
12
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|
13
|Акрон
|26
|5
|9
|12
|32-45
|24
|
14
|Динамо Мх
|27
|5
|9
|13
|17-34
|24
|
15
|Пари НН
|27
|6
|4
|17
|23-44
|22
|
16
|Сочи
|27
|5
|3
|19
|24-56
|18
