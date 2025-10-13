Симонян рад, что ему присвоили звание Героя Труда

Олимпийский чемпион Никита Симонян прокомментировал присвоение ему звания Героя Труда.

Он получит награду за особые заслуги перед государством, а также за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

«Благодарю за поздравления! Новость о присвоении звания Героя Труда стала довольно неожиданной. Конечно, я рад и благодарен. Пока только узнал об указе президента — когда и где будет церемония награждения, объявят, видимо, позже. В футболе лишь Николай Петрович Старостин и Лев Иванович Яшин удостаивались этой чести», — приводит ТАСС слова Симоняна.

Советский футболист отметил, что его поздравляли с наградой знакомые не только из России.

«Особенно тронул звонок друзей из Абхазии, где прошло мое детство. Люди рады, это очень приятно», — добавил он.

Симонян — четырехкратный чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка СССР. Со 160 голами он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака». В составе сборной СССР Симонян стал чемпионом Олимпиады-1956 в Мельбурне. 12 октября ему исполнилось 99 лет.