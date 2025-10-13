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13 октября 2025, 14:50

Симонян рад, что ему присвоили звание Героя Труда

Алина Савинова

Олимпийский чемпион Никита Симонян прокомментировал присвоение ему звания Героя Труда.

Он получит награду за особые заслуги перед государством, а также за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

«Благодарю за поздравления! Новость о присвоении звания Героя Труда стала довольно неожиданной. Конечно, я рад и благодарен. Пока только узнал об указе президента — когда и где будет церемония награждения, объявят, видимо, позже. В футболе лишь Николай Петрович Старостин и Лев Иванович Яшин удостаивались этой чести», — приводит ТАСС слова Симоняна.

Советский футболист отметил, что его поздравляли с наградой знакомые не только из России.

«Особенно тронул звонок друзей из Абхазии, где прошло мое детство. Люди рады, это очень приятно», — добавил он.

Симонян — четырехкратный чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка СССР. Со 160 голами он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака». В составе сборной СССР Симонян стал чемпионом Олимпиады-1956 в Мельбурне. 12 октября ему исполнилось 99 лет.

Источник: ТАСС
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Никита Симонян
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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