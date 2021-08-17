Защитник «Уфы» Бауэр подарил футболку болельщице, которая разделась во время матча
14:02
Защитник «Уфы Мориц Бауэр подарил футболку болельщице, которая разделась на матче 3-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Тогда девушка в руках держала плакат-обращение: «Бауэр, подари футболку, а то холодно».
«Яркую представительницу женского сектора зовут Азалия. Мориц по достоинству оценил смелый поступок девушки и сегодня перед утренней тренировкой, от всей команды, вручил ей свою именную футболку», — говорится в сообщении, опубликованном сегодня в социальных сетях «Уфы».
Бауэр выступает за клуб из столицы Республики Башкортостан с февраля 2021 года.
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