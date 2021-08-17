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Защитник «Уфы» Бауэр подарил футболку болельщице, которая разделась во время матча

14:02
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Защитник «Уфы Мориц Бауэр подарил футболку болельщице, которая разделась на матче 3-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Тогда девушка в руках держала плакат-обращение: «Бауэр, подари футболку, а то холодно».

6&nbsp;августа. Уфа. &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Болельщица в&nbsp;нижнем белье на&nbsp;матче РПЛ.Болельщица пришла на матч «Уфа» — «Локомотив» в нижнем белье и показала баннер

«Яркую представительницу женского сектора зовут Азалия. Мориц по достоинству оценил смелый поступок девушки и сегодня перед утренней тренировкой, от всей команды, вручил ей свою именную футболку», — говорится в сообщении, опубликованном сегодня в социальных сетях «Уфы».

Бауэр выступает за клуб из столицы Республики Башкортостан с февраля 2021 года.

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Роман Шишов все материалы автора

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