Защитник «Уфы» Бауэр подарил футболку болельщице, которая разделась во время матча

Защитник «Уфы Мориц Бауэр подарил футболку болельщице, которая разделась на матче 3-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Тогда девушка в руках держала плакат-обращение: «Бауэр, подари футболку, а то холодно».

«Яркую представительницу женского сектора зовут Азалия. Мориц по достоинству оценил смелый поступок девушки и сегодня перед утренней тренировкой, от всей команды, вручил ей свою именную футболку», — говорится в сообщении, опубликованном сегодня в социальных сетях «Уфы».

Бауэр выступает за клуб из столицы Республики Башкортостан с февраля 2021 года.