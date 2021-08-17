У «Уфы» появится мощный спонсор
13:49
По информации «СЭ», спонсором «Уфы» станет одна из крупнейших компаний Башкирии. Финансирование клуба вернутся на доковидный уровень.
Ранее стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров предъявил претензии к клубу однако подчеркнл, что финансирование «Уфы» продолжится.
Напомним, «Уфа» после четырех туров чемпионата РПЛ занимает 11 место (одна победа, одна ничья и два поражения).
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