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У «Уфы» появится мощный спонсор

13:49
У «Уфы» появится мощный спонсор. Фото ФК Уфа
У «Уфы» появится мощный спонсор. Фото ФК Уфа

По информации «СЭ», спонсором «Уфы» станет одна из крупнейших компаний Башкирии. Финансирование клуба вернутся на доковидный уровень.

Ранее стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров предъявил претензии к клубу однако подчеркнл, что финансирование «Уфы» продолжится.

Напомним, «Уфа» после четырех туров чемпионата РПЛ занимает 11 место (одна победа, одна ничья и два поражения).

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