На матч 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» болельщица пришла в нижнем белье. Этот кадр попал в телетрансляцию.

В руках девушка держала баннер, на котором было написано: «Бауэр, подари футболку, а то холодно».

Мориц Бауэр — защитник уфимцев. Он выступает за клуб из столицы Республики Башкортостан с февраля 2021 года.

В матче «Уфа» — «Локомотив» голы забили Олег Иванов (45-я минута) и Виталий Лисакович (73-я).