Болельщица пришла на матч «Уфа» — «Локомотив» в нижнем белье и показала баннер
18:50
На матч 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» болельщица пришла в нижнем белье. Этот кадр попал в телетрансляцию.
В руках девушка держала баннер, на котором было написано: «Бауэр, подари футболку, а то холодно».
Мориц Бауэр — защитник уфимцев. Он выступает за клуб из столицы Республики Башкортостан с февраля 2021 года.
В матче «Уфа» — «Локомотив» голы забили Олег Иванов (45-я минута) и Виталий Лисакович (73-я).
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