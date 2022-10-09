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9 октября, 19:03

Кутепов рассказал о своей травме в матче с «Нижним Новгородом»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о своей травме в матче 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

29-летний россиянин был заменен на 13-й минуте встречи.

— Тебя заменили, что случилось?

— Пока не знаю, нужно провести обследование. Завтра- послезавтра, может, уже будет результат.

— А по ощущениям?

— Сейчас трудно что-то сказать. Пока не понятно, надо провести обследование. Бывает, что более углубленное обследование показывает, что все-таки есть повреждение. Но будем надеяться на лучшее.

— Как оцените сегодняшний матч?

— Можно поставить «удовлетворительно», потому что взяли очко. А также играли вдесятером.

— Есть уверенность, что удастся сохранить прописку в РПЛ?

— Это конечный результат чемпионата. Пока об этом говорить рано. Да, будем стараться, набирать очки, чтобы сохранить прописку, но результат только в конце сезона.

Кутепов перешел в «Торпедо» в июле 2022 года на правах свободного агента. Он принял участие в 8 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Илья Кутепов
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Оренбург

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Зенит

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