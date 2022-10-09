«Ростов» — «Краснодар»: Олусегун открыл счет на 9-й секунде матча
Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун открыл счет в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова».
Форвард отличился уже на 9-й секунде встречи.
Игроки «Ростова» допустили ошибку у своей штрафной, Олусегун подхватил мяч у линии штрафной и нанес точный удар в угол.
20-летний нигериец повторил рекорд чемпионатов России, установленный в августе 1999 года. Тогда форвард «Шинника» Алексей Бычков тоже забил спустя 9 секунд после начала игры с «Ротором».
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|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
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|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
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|
Зенит – Сочи
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Филипе Силва Малком
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Квинси Промес
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