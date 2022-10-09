«Ростов» — «Краснодар»: Олусегун открыл счет на 9-й секунде матча

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун открыл счет в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова».

Форвард отличился уже на 9-й секунде встречи.

Игроки «Ростова» допустили ошибку у своей штрафной, Олусегун подхватил мяч у линии штрафной и нанес точный удар в угол.

20-летний нигериец повторил рекорд чемпионатов России, установленный в августе 1999 года. Тогда форвард «Шинника» Алексей Бычков тоже забил спустя 9 секунд после начала игры с «Ротором».