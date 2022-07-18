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Капитан «Торпедо» Самсонов: «Мы не вылетим, потому что я так сказал»

Защитник «Торпедо» Самсонов уверен, что клуб не вылетит из РПЛ по итогам сезона
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов в интервью «СЭ» заявил, что его клуб не покинет РПЛ по итогам текущего сезона.

— Как «Торпедо» не вылететь из РПЛ?

— Мы не вылетим. Почему? Потому что я сказал. Я уверен и не нужны никакие аргументы. Я говорю, что мы не вылетим, значит, не вылетим.

— А если вылетите?

— Я сказал нет. Потом посмотрим. Если что, возьмешь у меня потом интервью.

— Откуда такая уверенность?

— Посмотришь.

— На чем она основана?

— На моих словах, если тебе так легче будет.

— Вы почувствовали, что вторая команда прошлого сезона — «Сочи» не такая сильная, поэтому так говорите?

— Нет, просто я знаю свою команду, я в ней уверен. Какая разница — «Сочи», «Зенит», «Спартак» или еще кто-то?

В первом туре РПЛ «Торпедо» проиграл «Сочи» со счетом 1:3.

Артем Самсонов
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
1
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 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
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11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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