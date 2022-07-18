Капитан «Торпедо» Самсонов: «Мы не вылетим, потому что я так сказал»
Защитник «Торпедо» Артем Самсонов в интервью «СЭ» заявил, что его клуб не покинет РПЛ по итогам текущего сезона.
— Как «Торпедо» не вылететь из РПЛ?
— Мы не вылетим. Почему? Потому что я сказал. Я уверен и не нужны никакие аргументы. Я говорю, что мы не вылетим, значит, не вылетим.
— А если вылетите?
— Я сказал нет. Потом посмотрим. Если что, возьмешь у меня потом интервью.
— Откуда такая уверенность?
— Посмотришь.
— На чем она основана?
— На моих словах, если тебе так легче будет.
— Вы почувствовали, что вторая команда прошлого сезона — «Сочи» не такая сильная, поэтому так говорите?
— Нет, просто я знаю свою команду, я в ней уверен. Какая разница — «Сочи», «Зенит», «Спартак» или еще кто-то?
В первом туре РПЛ «Торпедо» проиграл «Сочи» со счетом 1:3.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1