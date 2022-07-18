Капитан «Торпедо» Самсонов: «Мы не вылетим, потому что я так сказал»

Защитник «Торпедо» Самсонов уверен, что клуб не вылетит из РПЛ по итогам сезона

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов в интервью «СЭ» заявил, что его клуб не покинет РПЛ по итогам текущего сезона.

— Как «Торпедо» не вылететь из РПЛ?

— Мы не вылетим. Почему? Потому что я сказал. Я уверен и не нужны никакие аргументы. Я говорю, что мы не вылетим, значит, не вылетим.

— А если вылетите?

— Я сказал нет. Потом посмотрим. Если что, возьмешь у меня потом интервью.

— Откуда такая уверенность?

— Посмотришь.

— На чем она основана?

— На моих словах, если тебе так легче будет.

— Вы почувствовали, что вторая команда прошлого сезона — «Сочи» не такая сильная, поэтому так говорите?

— Нет, просто я знаю свою команду, я в ней уверен. Какая разница — «Сочи», «Зенит», «Спартак» или еще кто-то?

В первом туре РПЛ «Торпедо» проиграл «Сочи» со счетом 1:3.