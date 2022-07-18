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Колосков — о Фернандесе: «У меня не было никакой надежды, что он вернется»

Колосков отреагировал на возможный переход Марио Фернандеса в «Сантос»
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном продолжении карьеры Марио Фернандеса в бразильском «Сантосе».

«Даже если он перейдет в «Сантос», это нельзя будет назвать предательством. Марио Фернандес пахал здесь ценой своего здоровья, выступал за сборную, за клуб, долгие годы был лучшим защитником, получал много травм. Очевидно, что в Бразилии его семья, родня. У меня не было никакой надежды, что он вернется, он выработал весь свой ресурс», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее журналист Адемир Куинтиньо сообщил, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в бразильский «Сантос». Позже в ЦСКА опровергли это.

Фернандес вернулся в Бразилию после последнего матча Российской премьер-лиги сезона-2021/22 с «Ростовом» (4:0), в котором он отметился забитым мячом и результативной передачей.

Марио Фернандес
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