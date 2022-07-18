Полузащитник «Ростова» Хасимото продолжит карьеру в испанской «Уэске»

Полузащитник Кэнто Хасимото, права на которого принадлежат «Ростову», перешел в «Уэску», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Примечательно, что в марте Хасимото подписал контракт с японским «Виссел Кобе», где и должен был продолжать выступать, однако теперь полузащитник присоединился к «Уэске».

В сезоне-2021/22 Хасимото забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 10 матчах за «Ростов».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

Контракт 28-летнего японца с «Ростовом» действует до 2024 года.