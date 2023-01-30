Защитник «Стандарда» Дюссен отреагировал на подписание «Локомотивом» Конти

Защитник бельгийского «Стандарда» Ное Дюссен прокомментировал «СЭ» переход аргентинского защитника Хермана Конти в «Локомотив».

«Да, видел, что «Локомотив» подписал Конти. Но у меня до сих пор нет новостей от них», — сказал Дюссен «СЭ».

Ранее журналист Саша Тавольери сообщал, что «Локомотив» возьмет бельгийца в аренду до конца сезона с опцией продления на год в случае если клуб сохранит прописку в РПЛ.

Действующее соглашение 30-летнего защитника со «Стандардом» рассчитано до лета 2023 года.