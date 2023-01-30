Агент нападающего «Торпедо» Косты заявил, что футболист не продолжит карьеру в России

Футбольный агент Бранко Хучика ответил на вопрос о будущем нападающего «Торпедо» Марка Косты.

Ранее в пресс-службе московского клуба заявили, что «Торпедо» рассматривает варианты продажи или аренды игрока.

«Возможно ли, что Марк продолжит карьеру в России? Нет, это невозможно. Коста уйдет в аренду этой зимой. Это все, что я могу сказать на данный момент», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Коста провел 4 матча в составе «Торпедо» и не отличился результативными действиями. Трансферная стоимость форварда, по данным портала Transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.