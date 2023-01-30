В «Зените» посоветовали «не путаться под ногами» на вопрос о переходе Малкома в «ПСЖ»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о том, доиграет ли форвард Малком сезон за петербургский клуб.

«Дождитесь закрытия французского трансферного окна. Не надо путаться под ногами», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее в СМИ сообщалось, что Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ», и что «Зенит» не будет рассматривать предложения о продаже Малкома ниже 40 миллионов евро.