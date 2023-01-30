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Сегодня, 13:33

В «Зените» посоветовали «не путаться под ногами» на вопрос о переходе Малкома в «ПСЖ»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о том, доиграет ли форвард Малком сезон за петербургский клуб.

«Дождитесь закрытия французского трансферного окна. Не надо путаться под ногами», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее в СМИ сообщалось, что Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ», и что «Зенит» не будет рассматривать предложения о продаже Малкома ниже 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний бразильский футболист провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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