Лещенко считает, что «Динамо» займет место в топ-6 РПЛ в сезоне-2025/26

Лев Лещенко считает, что «Динамо» по итогам нынешнего сезона РПЛ должно быть в первой шестерке.

«Я не доживу до чемпионства «Динамо», трудно сказать, но во всяком случае в этом году, я думаю, мы должны быть в шестерке. Я даже так предполагаю, что это будет шестое место, наверное. А в следующем году мы будем рассчитывать, 100 процентов, на призовое место. — Потому что коллектив хороший, технически оснащен, физически крепкий, хорошего уровня. Игроков просто надо объединить и придумать, в какой футбол они будут играть», — цитирует Лещенко ТАСС.

«Динамо» с 20 очками после 16 матчей занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.