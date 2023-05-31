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Защитник «Спартака» Тавареш попал в предварительный состав молодежной сборной Португалии на ЧЕ-2023

Мария Гусева
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Томаш Тавареш.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш вошел в предварительный список сборной Португалии U21 для участия в финальном этапе молодежного чемпионата Европы-2023, сообщается на сайте Федерации футбола Португалии.

В предварительном списке сборной 25 футболистов, в окончательный состав войдут 23 игрока.

Чемпионат Европы-2023 пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии. В групповом турнире национальная команда Португалии сыграет со сборными Грузии, Нидерландов и Бельгии.

В сезоне-2022/23 Тавареш провел 17 матчей за «Спартак», забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
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 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
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 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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