Защитник «Спартака» Тавареш попал в предварительный состав молодежной сборной Португалии на ЧЕ-2023

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш вошел в предварительный список сборной Португалии U21 для участия в финальном этапе молодежного чемпионата Европы-2023, сообщается на сайте Федерации футбола Португалии.

В предварительном списке сборной 25 футболистов, в окончательный состав войдут 23 игрока.

Чемпионат Европы-2023 пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии. В групповом турнире национальная команда Португалии сыграет со сборными Грузии, Нидерландов и Бельгии.

В сезоне-2022/23 Тавареш провел 17 матчей за «Спартак», забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.