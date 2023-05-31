Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:41

Стрепетов: «Многие футболисты соответствуют уровню своей команды, но не претендуют на роль лучшего игрока»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал выбор лучшего игрока РПЛ.

«Все-таки мы выбираем лучшего игрока РПЛ. Это очень достойное звание. Но сейчас это дано на откуп болельщикам, в первом туре. Это называется «голосую за того, с кем дружу». Не в обиду будет сказано — многие футболисты соответствуют уровню своей команды, но никак не претендуют на роль лучшего игрока, игрой которого можно любоваться, наслаждаться, который лучший бомбардир, диспетчер, игрок обороны или вратарь… Таких ярких у нас сейчас два — Промес и Малком. Плюс голкипер Акинфеев. Люди, которые дают результат, дирижируют игрой.

Малком привел «Зенит» к чемпионству, а Промес спорит с ним в бомбардирской гонке. Вместе с тем, сюда можно добавить Клаудинью, который украсил наш чемпионат, можно было добавить сюда и Барриоса, игрока высочайшего уровня, сильнейшего опорного полузащитника нашего чемпионата. Но где они в этом списке?» — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

На награду лучшему футболисту сезона-2022/23 претендуют форвард «Спартака» Квинси Промес, нападающий «Зенита» Малком, хавбек ЦСКА Иван Обляков, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, нападающий ЦСКА Федор Чалов, голкипер армейцев Игорь Акинфеев, форвард «Локомотива» Артем Дзюба, нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский, форвард «Спартака» Александр Соболев и хавбек «Оренбурга» Лукас Вера.

Победителя в номинации определят главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Имя лучшего футболиста сезона будет объявлено на специальной церемонии 4 июня.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Наша автономия находится под угрозой». Бах ответил на обвинения в пророссийской позиции
«Мы просто стреляем себе в ногу». Украинка раскритиковала запрет соревноваться с россиянками
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Спартака» Тавареш попал в предварительный состав молодежной сборной Португалии на ЧЕ-2023
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости