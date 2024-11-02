Бабич: «Мне нечего сказать Роше. У меня к нему нет никакого негатива»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал инцидент с игроком ЦСКА Виллианом Рошей в 14-м туре РПЛ.

«Мне нечего сказать Роше. У меня к нему нет никакого негатива. Это футбол, это дерби. В дерби такие ситуации могут возникать. Мне хотелось только защитить Наиля, но начался драка. В дерби могло случится все, что угодно», — сказал Бабич.

Ранее Роша заявил, что Бабич схватил его за горло в матче.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.