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Николич: «Форма Пьянича? Он сделал, что смог»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Какова форма Миралема Пьянича?

— Он вышел, когда игра была уже 9 на 9, — сказал Николич. — Он старался, что мог, сделал со своей позиции.

— Была информация, что вы помогали Станковичу адаптироваться в Москве.

— Уже сто раз отвечал. Давайте, скажу еще раз: мы знакомы с детства, все время в очень хороших отношениях. Так было до дерби и будет после. Особенный матч — это ЦСКА — «Спартак», а не Николич против Станковича. Просто перед матчем еще раз поздравили друг друга.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Миралем Пьянич
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Зенит

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Зенит

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Локомотив

 6
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Динамо Мх

 5 1 0
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