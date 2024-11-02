Между игроками ЦСКА и «Спартака» произошла массовая стычка

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Массовая стычка произошла между игроками в матче ЦСКА — «Спартак» в 14-м туре РПЛ.

В потасовке защитник армейцев Виллиан Роша попал кулаком в голову хавбеку «Спартака» Руслану Литвинову. Защитнику красно-белых Срджану Бабичу разбили губу.

По итогам инцидента главный арбитр Алексей Сухой удалил Рошу и показал желтые карточки игрокам «Спартака» — Бабичу и Наилю Умярову.