Роша — о красной карточке: «Игрок номер 6 схватил меня за горло, я просто защищался»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал красную карточку, полученную в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

«Вы игру смотрели? Игрок номер 6 (Срджан Бабич. — Прим. «СЭ») схватил меня за горло. Потом меня ударили по лицу, я просто защищался. Дерби — есть дерби. Работаем к следующему матчу. Дисквалификация? Все будет зависеть от решения КДК. Многие игроки заслужили удаление. Дерби — это горячая игра. Футболисты «Спартака» пошли против меня. Я лишь защищался», — сказал Роша.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.