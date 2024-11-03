Защитник «Спартака» Бабич: «Мы были ближе к победе, чем ЦСКА — абсолютно заслуженно обыграли их»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич считает, что красно-белые заслуженно обыграли ЦСКА в московском дерби (2:0).

«Из-за судьи началась драка? Мне нужно пересмотреть все повторы, но поймите, что это дерби — все на эмоциях, а я был еще в эпицентре драки. Была напряженная атмосфера, все на взводе, судьям никогда не бывает легко в таких матчах — иногда ты теряешь контроль. Мы были ближе к победе, чем ЦСКА. Считаю, абсолютно заслуженно обыграли их», — цитирует Бабича «РБ Спорт».

Игра 14-го тура РПЛ проходила в субботу, 2 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена». Во втором тайме между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и хавбек красно-белых Руслан Литвинов.