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Сегодня, 13:05

Врач «Локомотива»: «С Батраковым все в порядке, готовится к кубковой игре»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный ответил на вопрос «СЭ» о состоянии полузащитника Алексея Батракова.

В субботу, 2 ноября футболист пропустил матч 14-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0). В предыдущей встрече с «Зенитом» (1:1) 19-летний россиянин получил повреждение голеностопа в добавленное ко второму тайму время и был заменен.

«С Батраковым все в порядке, он готовится к кубковой игре с «Динамо». Тренируется в общей группе», — сказал Калюжный «СЭ».

В сезоне-2024/25 Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.

«Локомотив» проведет следующий матч 5 ноября против «Динамо» в FONBET Кубке России. Начало игры — в 20.45 (мск).

Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
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