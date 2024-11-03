Врач «Локомотива»: «С Батраковым все в порядке, готовится к кубковой игре»

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный ответил на вопрос «СЭ» о состоянии полузащитника Алексея Батракова.

В субботу, 2 ноября футболист пропустил матч 14-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0). В предыдущей встрече с «Зенитом» (1:1) 19-летний россиянин получил повреждение голеностопа в добавленное ко второму тайму время и был заменен.

«С Батраковым все в порядке, он готовится к кубковой игре с «Динамо». Тренируется в общей группе», — сказал Калюжный «СЭ».

В сезоне-2024/25 Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.

«Локомотив» проведет следующий матч 5 ноября против «Динамо» в FONBET Кубке России. Начало игры — в 20.45 (мск).