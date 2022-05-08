Защитник «Спартака» Рассказов приехал на матч «Локомотив» — «Рубин»

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Защитник «Спартака» Николай Рассказов приехал на игру 28-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Рубин».

«Какой прогноз? Ломовицкий забьет», — сказал Рассказов «СЭ».

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий является воспитанником «Спартака».

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ 24-летний хавбек провел 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.