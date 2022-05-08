«Арсенал» — «Краснодар»: почему арбитр Иванов не удалил тульского футболиста за агрессию?

На 76-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар» (1:1) арбитр Сергей Иванов вынес предупреждение Георгию Костадинову за его действия против Эдуарда Сперцяна. Но у судьи были основания показать полузащитнику туляков красную карточку и удалить с поля — тот повел себя агрессивно по отношению к сопернику и умышленно двумя руками толкнул его в спину.

Момент с Георгием Костадиновым и Эдуардом Сперцяном в матче «Арсенал» — «Краснодар».

Момент с Георгием Костадиновым и Эдуардом Сперцяном в матче «Арсенал» — «Краснодар».

Момент с Георгием Костадиновым и Эдуардом Сперцяном в матче «Арсенал» — «Краснодар».

Момент с Георгием Костадиновым и Эдуардом Сперцяном в матче «Арсенал» — «Краснодар».

Напомню, что на 22-минуте Иванов ошибочно не удалил другого тульского футболиста Максима Кайнова, который ударил Ираклия Манелова шипами в область колена.