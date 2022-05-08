«Арсенал» — «Краснодар»: почему арбитр Иванов не удалил тульского футболиста за агрессию?
На 76-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар» (1:1) арбитр Сергей Иванов вынес предупреждение Георгию Костадинову за его действия против Эдуарда Сперцяна. Но у судьи были основания показать полузащитнику туляков красную карточку и удалить с поля — тот повел себя агрессивно по отношению к сопернику и умышленно двумя руками толкнул его в спину.
Момент с Георгием Костадиновым и Эдуардом Сперцяном в матче «Арсенал» — «Краснодар».
Момент с Георгием Костадиновым и Эдуардом Сперцяном в матче «Арсенал» — «Краснодар».
Момент с Георгием Костадиновым и Эдуардом Сперцяном в матче «Арсенал» — «Краснодар».
Момент с Георгием Костадиновым и Эдуардом Сперцяном в матче «Арсенал» — «Краснодар».
Напомню, что на 22-минуте Иванов ошибочно не удалил другого тульского футболиста Максима Кайнова, который ударил Ираклия Манелова шипами в область колена.
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|
3
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|16
|4
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|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
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|38-28
|47
|
5
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|7
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|46
|
6
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|8
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|41
|
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|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
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|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
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30 тур
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|0 : 0
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|1 : 1
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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