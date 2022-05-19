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Защитник «Спартака» Маслов вернулся к тренировкам в общей группы спустя год после травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба красно-белых.

22-летний Маслов не появлялся на поле с 10 мая 2021 года. Тогда россиянин получил травму в игре 29-го тура чемпионата России против «Химок» (2:1).

По словам врачей «Спартака», в июне прошлого года у футболиста случился рецидив старой травмы. В августе Маслов перенес операцию, восстановление после которой, по прогнозам, должно было занять около пяти месяцев, однако лечение игрока затянулось.

Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
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 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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