Защитник «Спартака» Маслов вернулся к тренировкам в общей группы спустя год после травмы

Защитник «Спартака» Павел Маслов вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба красно-белых.

22-летний Маслов не появлялся на поле с 10 мая 2021 года. Тогда россиянин получил травму в игре 29-го тура чемпионата России против «Химок» (2:1).

По словам врачей «Спартака», в июне прошлого года у футболиста случился рецидив старой травмы. В августе Маслов перенес операцию, восстановление после которой, по прогнозам, должно было занять около пяти месяцев, однако лечение игрока затянулось.