Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:29

Тальби: «Знаю, что вместе — команда и болельщики, мы вырвем эту победу в субботу!»

Тальби считает, что «Рубин» сможет победить «Уфу»
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби рассказал об эмоциях от встречи с болельщиками и поделился мнением о матче с «Уфой».

«Очень хорошо, что фанаты пришли и передают нам свою поддержку и любовь. Это придаёт нам сил и мотивации, чтобы сделать все возможное в эту субботу, чтобы сделать болельщиков счастливыми. Я знаю, что вместе — команда и болельщики, мы вырвем эту победу в субботу!

Может ли эта встреча дать дополнительную мотивацию? Да, конечно! Это даже больше, чем мотивация. Мы чувствуем, что болельщики с нами, они делятся энергией, говорят добрые слова. Они заслуживают победу! Мы знаем, что это очень сложный и тяжелый сезон для них в том числе, но они весь сезон, в каждой игре были с нами и поддерживали нас, поэтому надеюсь, что в субботу все они будут счастливы! Это будет непросто, но мы можем это сделать, отдав всех себя и подарив им эту победу», — приводит слова Тальби пресс-служба клуба.

В 30-м туре чемпионата России «Рубин» дома сыграет против «Уфы». Казанцы занимают 14-е место с 29 очками, уфимцы идут на 15-й строчке с 27 очками. В случае поражения «Рубин» займет 15-е место и вылетит из РПЛ.

 
Монтассар Талби, Леонид Слуцкий и&nbsp;Юрий Дюпин с&nbsp;болельщицей &laquo;Рубина&raquo;. «Рубин» цепляется за РПЛ: Слуцкий бесплатно раздает билеты, игрокам обещали огромные премиальные

 

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/montassar-talbi-my-chuvstvuem-chto-bolelschiki-s-nami
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Монтассар Тальби
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
Очередная безумная идея в КХЛ: 28 клубов, 2 дивизиона и прибавление из ВХЛ. Зачем это нужно? 
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Защитник «Спартака» Маслов вернулся к тренировкам в общей группы спустя год после травмы
Слуцкий: «Какой смысл бояться перед последним туром? Голова боится, а руки делают»
«Арсенал» — «Урал»: команда Шалимова испортит тулякам прощание с РПЛ?
В «Рубине» ввели премиальные в 10 тысяч евро за победу каждому футболисту
«Рубин» цепляется за РПЛ: Слуцкий бесплатно раздает билеты, игрокам обещали огромные премиальные
«Жаль, что «Спартак» отпускает его в клуб-конкурент». Каррера — о Бакаеве в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слуцкий: «Какой смысл бояться перед последним туром? Голова боится, а руки делают»

Генеральный директор «Динамо» Пивоваров выбран главой рабочей группы по Кубку РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости