Защитник «Рубина» Монтассар Тальби рассказал об эмоциях от встречи с болельщиками и поделился мнением о матче с «Уфой».

«Очень хорошо, что фанаты пришли и передают нам свою поддержку и любовь. Это придаёт нам сил и мотивации, чтобы сделать все возможное в эту субботу, чтобы сделать болельщиков счастливыми. Я знаю, что вместе — команда и болельщики, мы вырвем эту победу в субботу!

Может ли эта встреча дать дополнительную мотивацию? Да, конечно! Это даже больше, чем мотивация. Мы чувствуем, что болельщики с нами, они делятся энергией, говорят добрые слова. Они заслуживают победу! Мы знаем, что это очень сложный и тяжелый сезон для них в том числе, но они весь сезон, в каждой игре были с нами и поддерживали нас, поэтому надеюсь, что в субботу все они будут счастливы! Это будет непросто, но мы можем это сделать, отдав всех себя и подарив им эту победу», — приводит слова Тальби пресс-служба клуба.

В 30-м туре чемпионата России «Рубин» дома сыграет против «Уфы». Казанцы занимают 14-е место с 29 очками, уфимцы идут на 15-й строчке с 27 очками. В случае поражения «Рубин» займет 15-е место и вылетит из РПЛ.