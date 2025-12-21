Хлусевич сделал предложение девушке, «Спартак» поздравил пару

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич сделал предложение своей девушке Анастасии.

«Она, конечно же, сказала «Да»! Поздравляем пару и желаем им счастья и семейного благополучия!» — говорится в Telegram-канале красно-белых.

24-летний Хлусевич в сезоне-2025/26 провел за «Спартак» 10 матчей и забил 1 гол. Защитник играет за красно-белых с 2022 года.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.