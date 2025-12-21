У Бителло, которым интересуются бразильцы, отступные — 18 миллионов евро, но только с лета

Как стало известно «СЭ», в новом соглашении Бителло с «Динамо», которое было подписано в сентябре до 2031 года, есть отступные для зарубежных клубов в размере 18 миллионов евро, но только после окончания текущего сезона. Нынешней зимой опции выкупа 25-летнего бразильца нет.

Ранее бразильские издания сообщили об интересе к Бителло со стороны «Ботафого», «Фламенго» и «Крузейро».

Полузащитник в сезоне-2025/26 провел 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.