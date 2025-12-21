В махачкалинском «Динамо» заявили, что ведут переговоры с российскими тренерами: «Эти специалисты всем известны»

Генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о поиске нового главного тренера команды.

«Надеюсь, что до Нового года мы найдем нового главного тренера, и в 2026 год мы войдем с ним. Идет рабочий процесс. Есть несколько кандидатов, не буду вдаваться в подробности. Мы работаем по отечественной школе тренерства, и эти специалисты всем известны», — сказал Газизов «СЭ».

7 декабря Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского клуба после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ. Команда ушла на зимнюю паузу на 13-м месте — 15 очков в 18 турах.