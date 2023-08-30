Игрок «Спартака» Чернов: «Между победой 4:3 и выигрышем на ноль все выберут первый вариант»

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, почему команда пропускала много мячей в текущем сезоне.

«Если выбирать между победой 4:3 и выигрышем на ноль, все выберут первый вариант. Я бы не стал акцентировать внимание именно на пропущенных мячах», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чернова.

Также футболист высказался о ситуации в обороне «Спартака».

«Ну пропустили снова, надо искать еще одного защитника? Мы тренируемся. Пропустили один от «Динамо», а забили четыре», — добавил он.

29 августа «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:1). На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D. Команда набрала 9 очков за 3 игры.

В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.