«Спартак» отправится на матч с «Краснодаром» через Ставрополь

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ», как команда будет добираться на выездной матч 7-го тура чемпионата России против «Краснодара».

«Отправимся в Краснодар в пятницу. Будем добираться как в прошлый раз — через Ставрополь», — сказал Зеленов «СЭ».

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. 2 сентября красно-белые сыграют против «Краснодара». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.