Бабич — о восстановлении после травмы: «Заново учишься ходить»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал о восстановлении после травмы передней крестообразной связки.

Футболист получил ее 18 октября в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Осознание того, что травма отделяет тебя от остальной части сезона и команды, от товарищей, от поля, от всего, чем ты занимаешься всю жизнь, и вдруг ты обнаруживаешь, что заново учишься ходить. Это сложнее психологически, чем физически, но в такие моменты нужно показать, что ты сильный и готов ко всему. Только так возможно восстановиться», — приводит слова Бабича RTRS.

В нынешнем сезоне Бабич сыграл 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.