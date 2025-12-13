Батракова признали лучшим игроком «Локомотива» в ноябре-декабре
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим игроком команды в ноябре-декабре, сообщает пресс-служба железнодорожников.
В ноябре и декабре 20-летний полузащитник провел 6 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Всего в этом сезоне в активе Батракова 23 матча во всех турнирах, 15 забитых мячей и 6 голевых передач.
«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на третьем месте в РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 37 очков в 18 турах.
Источник: ФК «Локомотив»
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|
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|3
|0
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|
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|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
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|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
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|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
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|2
|5
|2
|13-14
|11
|
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|9
|2
|4
|3
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|10
|
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|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
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|9
|2
|2
|5
|10-17
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|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
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|
15
|Родина
|9
|1
|2
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|10-22
|5
|
16
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|9
|0
|3
|6
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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