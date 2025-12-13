Батракова признали лучшим игроком «Локомотива» в ноябре-декабре

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим игроком команды в ноябре-декабре, сообщает пресс-служба железнодорожников.

В ноябре и декабре 20-летний полузащитник провел 6 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Всего в этом сезоне в активе Батракова 23 матча во всех турнирах, 15 забитых мячей и 6 голевых передач.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на третьем месте в РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 37 очков в 18 турах.