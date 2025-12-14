Источник: УЕФА не планирует менять позицию по России, несмотря на рекомендации МОК

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен менять позицию по участию российских команд в международных соревнованиях, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает RTE.

По данным источника, представители организации считают, что Россия сможет вернуться на мировую арену только после заключения мирного договора.

11 декабря исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских возрастных категориях с флагом и гимном.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) с 2022 года.