Белоус — о новом тренере «Спартака»: «Я бы включил в список кандидатов Тихонова и Юрана»

Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» порассуждал о том, кто бы мог возглавить «Спартак».

— В последние дни в СМИ называются четыре кандидатуры возможных наставников «Спартака»: Карпин, Черчесов, Янсен, Ивич. Вы к какому варианту склоняетесь?

— А я бы навскидку добавил в этот список еще две фамилии.

— Какие?

— Андрей Тихонов, который сейчас здорово работает в «Енисее». Сергей Юран из «Пари НН», думаю, тоже достоин оказаться в этом шорт-листе. Да и Слишковича пока рано сбрасывать со счетов.

Нужно, чтобы один конкретный человек в клубе был ответственным за назначение главного тренера. Просто не хочется, чтобы на «Спартаке» опять ставили эксперименты. Сразу же было понятно, что красно-белые ошиблись с Абаскалем. Тут нужен специалист, который прежде всего умеет давать результат. Это у нас был ФК «Москва» — растущий клуб. Поэтому мы и назначили Слуцкого — растущего специалиста, и двигались вперед вместе. «Спартак» же — совсем другая история. Я призываю к тому, чтобы при выборе тренера учитывались объективные показатели, о которых сказал выше. Ну и интуиция тоже играет свою роль. Надо встречаться, общаться. Того же Слуцкого почти никто не знал. Но мы поговорили, я увидел, как он заряжен на работу, как мотивирован трудиться 24 часа в сутки.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович.