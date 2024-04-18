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Сегодня, 15:30

Белоус — о новом тренере «Спартака»: «Я бы включил в список кандидатов Тихонова и Юрана»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» порассуждал о том, кто бы мог возглавить «Спартак».

— В последние дни в СМИ называются четыре кандидатуры возможных наставников «Спартака»: Карпин, Черчесов, Янсен, Ивич. Вы к какому варианту склоняетесь?

— А я бы навскидку добавил в этот список еще две фамилии.

— Какие?

— Андрей Тихонов, который сейчас здорово работает в «Енисее». Сергей Юран из «Пари НН», думаю, тоже достоин оказаться в этом шорт-листе. Да и Слишковича пока рано сбрасывать со счетов.

Нужно, чтобы один конкретный человек в клубе был ответственным за назначение главного тренера. Просто не хочется, чтобы на «Спартаке» опять ставили эксперименты. Сразу же было понятно, что красно-белые ошиблись с Абаскалем. Тут нужен специалист, который прежде всего умеет давать результат. Это у нас был ФК «Москва» — растущий клуб. Поэтому мы и назначили Слуцкого — растущего специалиста, и двигались вперед вместе. «Спартак» же — совсем другая история. Я призываю к тому, чтобы при выборе тренера учитывались объективные показатели, о которых сказал выше. Ну и интуиция тоже играет свою роль. Надо встречаться, общаться. Того же Слуцкого почти никто не знал. Но мы поговорили, я увидел, как он заряжен на работу, как мотивирован трудиться 24 часа в сутки.

Георгий Джикия и&nbsp;Артур в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «При Абаскале команда деградировала. Джикия не готов, Соболев мог наиграть на удаление». Белоус — о матче «Зенит» — «Спартак»

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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