Родригао: «Не скучаю по Федотову. Мне с Гараниным хорошо»

Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал уход тренера Владимира Федотова в ЦСКА.

15 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 55-летним специалистом.

«Не скучаю по Федотову, — приводит слова Родригао «Чемпионат». — Мне с Гараниным хорошо. Сборы под его руководством — адаптационный момент. День за днем. Все будет хорошо!».

Также защитник поделился мнением о возможном отъезде легионеров.

«Что буду делать, если Нобоа и другие иностранцы уйдут? Не только мне будет плохо от этого, но и клубу. Это качественные игроки. Если они уйдут, конечно, будет уже не то», — сказал он.

В прошедшем сезоне 26-летний бразилец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 31 матче за «Сочи» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.