Родригао: «Не скучаю по Федотову. Мне с Гараниным хорошо»
Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал уход тренера Владимира Федотова в ЦСКА.
15 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 55-летним специалистом.
«Не скучаю по Федотову, — приводит слова Родригао «Чемпионат». — Мне с Гараниным хорошо. Сборы под его руководством — адаптационный момент. День за днем. Все будет хорошо!».
Также защитник поделился мнением о возможном отъезде легионеров.
«Что буду делать, если Нобоа и другие иностранцы уйдут? Не только мне будет плохо от этого, но и клубу. Это качественные игроки. Если они уйдут, конечно, будет уже не то», — сказал он.
В прошедшем сезоне 26-летний бразилец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 31 матче за «Сочи» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|Зенит
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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