Агент Гиговича рассказал, что футболист может вернуться в «Ростов» в конце августа

Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича рассказал, что футболист может вернуться в российский клуб в конце лета.

В данный момент 20-летний швед находится в аренде в «Хельсингборге».

«Гигович приостановил контракт с «Ростовом» до 31 августа. Он хочет полностью восстановиться от травмы спины и вернуться на тот уровень, на котором он играл в «Ростове». После этого будет видно, как повернется ситуация. Наиболее вероятным вариантом представляется возвращение в Россию», — приводит «РБ Спорт» слова Гиговича.

В сезоне-2021/22 Гигович принял участие в 13 матчах «Ростова» в РПЛ и сделал 1 голевой пас. Во второй половине сезона полузащитник играл за «Хельсингборг», в составе которого забил 1 гол в 9 играх.