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Кассьерра: «Больше всего меня удивили стадионы в России»

Кассьерра рассказал, что стадионы в России больше всего удивили его
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Сочи» Матео Кассьерра рассказал, что удивило его больше всего в России. 30 июня «Зенит» объявил о покупке колумбийского форварда из сочинского клуба. Как и сообщал «СЭ», Кассьерра подписал контракт с питерским клубом по схеме «3+1».

«Больше всего меня удивили стадионы в России, — сказал Кассьерра в интервью для «Сочи». — В Португалии такие большие арены только у самых лучших команд, таких как «Бенфика», «Спортинг», «Порту». В России практически у каждой команды большой стадион».

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний форвард провел 23 матча за «Сочи», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://youtu.be/jg0WdVSZois
Матео Кассьерра
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